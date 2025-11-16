Slušaj vest

Iskusni Francuz Rudi Gober postao je redovna mušterija Nikole Jokića.

Denver je prethodne noći savladao na gostovanju Minesotu rezultatom 123:112, a srpski as bio je nezaustavljiv na ovom meču.

Popularni Džoker utakmicu je završio sa tripl-dabl učinkom, sedmim od starta sezone. Zabeležio je 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

Čini se da francuski centar Rudi Gober posebno inspiriše Jokića, pošto su brojke koje beleži na mečevima protiv Vukova zaista nadrealne. Postao je njegova najgora noćna mora.

Radio je naporno Gober čitavog leta na svojoj fizičkoj spremi. Doveo je telo do savršenstva i mnogi su verovali da će konačno uspeti da stane na put Srbinu, ali grdno su se prevarili. Odigrali su Nagetsi dva meča ove sezone protiv Timbervulvsa i Nikola je na oba uspeo da zabeleži tripl-dabl.

Poigravao se sa trostrukim osvajačem titule za najboljeg defanzivca NBA lige.

Pokušavao je nesrećni Gober na sve moguće načine da zaustavi Srbina, ali ništa mu nije polazilo za rukom. Bilo je jasno da je trostruki MVP prevelik zalogaj za njega. Gotovo svaki duel na ovom meču pripao je Srbinu - vozao ga je kao na ringišpilu i pogađao iz svih mogućih pozicija.

Da stvar bude još gora po Gobera, u više navrata Nikola ga je "oduvao" i u odbrani.

U prvoj deonici krenuo je Francuz snažno na Jokića, hteo je da ga "unese" u koš, a onda je usledio šok. Udario je u "stenu" izgubio ravnotežu i ispao smešan.

Snimak se ekspresno proširio, a nesrećni Francuz po ko zna koji put zbog Nikole Jokića postao je predmet sprdnje na društvenim mrežama.

