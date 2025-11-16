Slušaj vest

Košarkaši Klivlenda savladali su prethodne noći Memfis rezultatom 108:100.

Meč je nažalost obeležila povreda prve zvezde Grizlisa, Dža Morenta, koji je zbog povrede lista u prvoj četvrtini napustio teren i više se nije vraćao u igru.

Držali su se Grizlisi sve do poslednje deonice, kada Kavsi na krilima sjajnog Mičela pravve seriju 27:5 i rešavaju pitanje pobednika.

Mičel je bio najfeikasniji akter meča sa 30 poena, dok se u poraženom timu istakao Džekson Džunior sa 26 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Kurir sport

