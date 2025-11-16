Slušaj vest

Zvezdan Mitrović je jedno od najvećih trenerskih imena ove sezone u ABA ligi, a naredni meč koji igra njegova Cedevita Olimpija je duel protiv prvoplasiranog tima Evrolige u ovom trenutku - Crvene zvezde.

Kakva su njegova očekivanja?

"Dolazi nam kvalitetan protivnik koji je trenutno na prvom mestu tabele Evrolige. Igraju sa mnogo energije i imaju veliki broj dobrih igrača. Istina je da trenutno imaju dosta problema sa povredama, pa ne znamo u kakvom će sastavu igrati u ponedeljak, ali bez obzira na to kakva će biti postava, reč je o fantastičnom timu, sastavljenom od kvalitetnih i iskusnih igrača. Sigurno su jedni od favorita za plasman u završnicu Evrolige“, rekao je Mitrović.

Cedeviti je ovo prilika da iskusi snagu evroligaškog tima i pravi ispit za izabranike Zvezdana Mitrovića.

„Za nas je utakmica u ponedeljak velika motivacija, jer se prvi put ove sezone susrećemo sa evroligaškom ekipom. To je lepa prilika da momci igraju bez pritiska, jer svi znamo ko je favorit. Ipak, pripremamo se kao za svaku drugu utakmicu – pristup mora biti pravi. Dvorana će sigurno biti puna navijača obe ekipe, pa se radujem dobroj utakmici, lepom ambijentu i kvalitetnom duelu", rekao je on.

Kurir sport / Sportske.net