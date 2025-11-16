Slušaj vest

Ljubitelji košarke širom sveta i dalje ne mogu načude kakvu glupost je Dalas napravio odlukom da trejduje Luku Dončića u zamenu za Entonija Dejvisa.

Čoveka koji je bio ikona franšize, istinski ljubimac navijača i pravi lider tima, dali su za šest godina starijeg Entonija Dejvisa.

I dok Luka dominira u dresu Lejkersa, Dejvis kuburi sa povredama. Od šokantnog trejda Amerikanac je odigrao samo 14 mečeva za Maverikse, dok je Dončić sakupio već 15 mečeva sa 30+ poena u dresu Lejkersa.

Da stvar bude još apsurdnija, jedan od izgovora rukovodstva Dalasa, tačnije tadašnjeg generalnog menadžera Nika Herosona, bilo je to da Luka ne vodi računa o svom fizičkom stanju i da je sklon povredama.

Imali su Mavsi i sreće na draftu, dobili su prvog pika Kupera Flega, ali ni to im nije pomoglo da nadomeste Lukin odlazak. Trenutno su na skoru 3-10, dok Lejkersi predvođeni Dončićem zauzimaju visoko četvrto mesto na Zapadu sa 10-4.

Američki analitičari objavili su još jedan podatak koji je privukao veliku pažnju i učinio da dovođenje Dejvisa umesto Dončića deluje još besmislenije.

Naime, od dolaska u Dalas Dejvis je proveo 415 minuta na parketu, dok je mladi Kuper Fleg na 13 utakmica sakupio 441 minut.

Zbog katastrofalnih poteza Herison je na kraju dobio otkaz, ali mala je to uteha navijačima Dalasa koji i dalje ne mogu da poveruju da kakvu glupost je klub napravio.

Kurir sport