Pelikansi su ostvarili dve pobede i pretrpeli 10 poraza u sezoni, a ekipu će privremeno predvoditi prvi pomoćnik u stručnom štabu Džejms Borego.

"Odnos pobeda i poraza zaista nije bio odlučujući faktor. Moramo da utvrdimo ko će ovde biti u budućnosti, a ja nisam to video sa Grinom", rekao je izvršni potpredsednik košarkaških operacija Nju Orleansa Džo Dumars.

On je rekao da je video da ekipa "gubi na isti način, iznova i iznova".

"To nije napredak. Moramo da utvrdimo da ćemo svake večeri igrati jako. Pre nego što postaneš nešto u ovoj ligi, moraš prvo to da ustanoviš... i to je ono što trenutno tražim", dodao je Dumars.

Dumars je rekao da očekuje da će Borego ostati najmanje do kraja sezone, ali da ne može da garantuje da li bi neviđene okolnosti to mogle da promene.

Borego je bio glavni trener Šarlota od 2018. do 2022. godine i ostvario je skor od 138 pobeda i 163 poraza. Takođe, bio je i privremeni trener Orlanda tokom sezone 2014/2015.

"Već sam bio na stolici prvog trenera u NBA ligi i razumem kakav je posao. Imamo poverenje u Džejmsa", dodao je Dumars.

Grin je preuzeo Pelikanse 2021. godine i za nešto više od četiri sezone imao je 150 pobeda i 190 poraza.

U dva navrata predvodio je ekipu do plej-ofa i poraza u prvom kolu od Finiksa 2022. i Oklahome 2024. godine. Pelikansi su 2023. godine igrali u plej-inu i izgubio je od Oklahome.