Cedevita Olimpija i Crvena zvezda odmeriće snage u ponedeljak od 17 časova u "Areni Stožice" u Ljubljani.
CRVENO-BELI NA NEUGODNOM GOSTOVANJU U LJUBLJANI: Evo gde možete gledati prenos meča Cedevita - Zvezda!
Nakon velikog trijumfa nad Monakom u Evroligi, Zvezdu očekuje neugodno gostovanje u regionalnoj ABA ligi.
Crveno-beli će u ponedeljak od 17 časova u dvorani Stožice odmeriti snage sa ekipom Cedevita Olimpije.
Zvezda blista u elitnom takmičenju, trenutno je na deobi prvog mesta sa skorom 8-3 i kao veliki favorit stiže u Ljubljanu. Međutim, posle izuzetno napornog duplog kola crveno-bele očekuje izuzetno težak zadatak protiv silno motivisanog rivala.
Cedevita trenutno zauzima 3. mesto u Grupi B sa skorom 4-1, dok je Zvezda trenutno na 6. poziciji sa 3-2.
