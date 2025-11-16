Slušaj vest

Aris čini sve kako bi doveo srpskog šutera u tim i pojačao roster za nastavak sezone, prenose grčki mediji.

Anđušić je pred odlaskom iz Dubaija za koji je ove sezone u Evroligi odigrao samo četiri minuta i postigao dva poena protiv Olimpijakosa, dok je u ABA igrao samo jedan meč, protiv Borca, i postigao 15 poena.

Aris bi, tvrde Grci, lako mogao biti nova destinacija u karijeri bivšeg košarkaša Partizana i srpskog reprezentativca. Trener Arisa donedavno je bio Bogdan Karaičić, koga je u povoju sezone, usled serije poraza, zamenio hrvatski stručnjak Igor Miličić.

Grčki mediji podsećaju, navodeći najbolje trenutke iz Anđušićeve biografije, da je bio prvi strelac francuskog prvenstva igrajući za Burg.

Pored Partizana i Burga, kao i Hemofarma, Anđušić je još igrao za Megu, Virtus, Valjadolid, Bilbao, Anvil, Parmu, Uniks, Igokeu i Monako.