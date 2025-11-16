Slušaj vest

Aris čini sve  kako bi doveo srpskog šutera u tim i pojačao roster za nastavak sezone, prenose grčki mediji.

Danilo Anđušić galerija Foto: Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Anđušić je pred odlaskom iz Dubaija za koji je ove sezone u Evroligi odigrao samo četiri minuta i postigao dva poena protiv Olimpijakosa, dok je u ABA igrao samo jedan meč, protiv Borca, i postigao 15 poena.

Aris bi, tvrde Grci, lako mogao biti nova destinacija u karijeri bivšeg košarkaša Partizana i srpskog reprezentativca. Trener Arisa donedavno je bio Bogdan Karaičić, koga je u povoju sezone, usled serije poraza, zamenio hrvatski stručnjak Igor Miličić.

Grčki mediji podsećaju, navodeći najbolje trenutke iz Anđušićeve biografije, da je bio prvi strelac francuskog prvenstva igrajući za Burg.

Pored Partizana i Burga, kao i Hemofarma, Anđušić je još igrao za Megu, Virtus, Valjadolid, Bilbao, Anvil, Parmu, Uniks, Igokeu i Monako.

Ne propustiteKošarkaSRPSKE LEPOTICE PROTIV PARTIZANA! Ivana i Katarina dočekuju crno-bele i ne žele im dobro! One su atraktivne supruge košarkaša Dubaija koje dobro znate...(FOTO)
Katarina Lazović Dangubić+.jpg
KošarkaANĐUŠIĆ PROGOVORIO O NEDOVIĆEVOM STATUSU U ZVEZDI: I meni je to iznenađenje! Očekivao sam da će završiti karijeru tamo!
collage.jpg
KošarkaSRBIN ZAGRMEO POSLE DEBAKA U POLUFINALU: Kakvi utisci mogu da budu posle 30 razlike! Ne sme to da nam se dešava!
Screenshot 2025-05-27 110803.jpg
Košarka"UŽIVAM U TOJ ATMOSFERI, MENE TO MOTIVIŠE" Anđušić bez dlake na jeziku o prozivkama navijača Zvezde - evo kako je prokomentarisao atmosferu u Areni!
normal_20250112181618_STJ05279.jpg

Danilo Anđušić MONDO intervju Izvor: MONDO/Ilija Isaković