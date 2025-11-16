Slušaj vest

Efes je u petak konačno slavio u Evroligi protiv Bajerna, ali je u tom meču ostao bez najboljeg igrača Šejna Larkina, što se već danas osetilo u meču protiv Bahčešehira.

Gostujući tim koji sa klupe predvodi Marko Barać je trijumfovao sa 78:75, što je drugi uzastopni poraz Efesa u turskoj Superligi, posle šest pobeda koje je imao u prvih šest kola.

Navijači Efesa izražavaju sve veće nezadovoljstvo učinkom svog tima, a posle meča je svoje mišljenje o razlozima današnjeg poraza izneo i trener Igor Kokoškov.

''Čestitam Bahčešehiru, zaslužili su pobedu. Mislim da smo dobro igrali i borili se. Dobro smo počeli utakmicu, ali onda nismo mogli da napadnemo. Nismo imali dobru realizaciju u drugom poluvremenu. To je napravilo veliku razliku'', rekao je Kokoškov.