Zvezda će večeras nakon treninga u hali "Aleksandar Nikolić" otputovati u Ljubljanu gde ih u ponedeljak od 17 sati očekuje meč sedmog kola regionalnog takmičenja protiv Cedevita Olimpije.

"Prethodnih sezona nismo pobeđivali tamo, čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali ogromnu potrošnju i duplo kolo sa gostovanjem u Dubaiju. Dobro je što imamo taj dan više koji će mi pomoći da pokušam da osvežim ekipu i da oporavimo igrače koliko je to moguće. Očekujem tešku utakmicu protiv visoko motivisane ekipe. Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović, znamo se i kroz borbe u Fransukoj i privatno.", rekao je Obradović.

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović podsetio je da njegov tim neće biti kompletan na utakmici u Ljubljani.

"Znamo da nas očekuje teška utakmica, protiv ekipe koja igra dobro u oba takmičenja. I dalje nismo kompletni, ali na nama je da se fokusiramo na našu igru, odigramo sa dobrom energijom, i nadam se uz podršku naših navijača dođemo do pobede", naveo je Miljenović.

Košarkaši Cedevita Olimpije se nalaze na trećem mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa četiri pobede i jednim porazom, dok je Zvezda šesta sa skorom 3/2.