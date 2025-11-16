Slušaj vest

Srpski košarkaš Nikola Topić doživeo je veliki životni udarac, pošto je otkriveno da ima rak testisa.

Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Topić je u međuvremenu operisan i počeo je sa hemioterapijama, o čemu je javnost izvestio njegov NBA klub Oklahoma siti.

Nije poznato koliko će trajati Topićev oporavak i kada će 20-košarkaš ponovo na teren.

Topić se prvi put oglasio posle saznanja o bolesti. On je na svom Instagram profilu poručio.

"Hvala svima za svu podršku. Vratiću se još jači", poručio je reprezentativac Srbije i košarkaš Oklahoma sitija.

Nikola Topić povreda Izvor: Kurir/Petar Aleksić