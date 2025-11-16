Nije poznato koliko će trajati Topićev oporavak i kada će 20-košarkaš ponovo na teren
NIKOLA TOPIĆ SE OGLASIO PRVI PUT POSLE SAZNANJA DA IMA RAK: Mladi košarkaš poslao snažnu poruku
Srpski košarkaš Nikola Topić doživeo je veliki životni udarac, pošto je otkriveno da ima rak testisa.
Oklahoma - Šarlot, sjajna partija Topića
Topić je u međuvremenu operisan i počeo je sa hemioterapijama, o čemu je javnost izvestio njegov NBA klub Oklahoma siti.
Topić se prvi put oglasio posle saznanja o bolesti. On je na svom Instagram profilu poručio.
"Hvala svima za svu podršku. Vratiću se još jači", poručio je reprezentativac Srbije i košarkaš Oklahoma sitija.
