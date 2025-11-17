Slušaj vest

Los Anđeles Klipersi poraženi su na gostovanju od ekipe Bostona rezultatom 121:118.

Delovalo je da će Boston rutinski savladati goste iz LA. Kontrolisali su Seltiksi dešavanja na terenu veći deo meča, imali i ogromnih +24 u trećoj deonici 76:52, ali Klipersi su sjajnom serijom uspeli da se vrate, pa smo u TD Gardenu potpuno neočekivano gledali izuzetno uzbudljivu završnicu.

Nakon poena Pričarda sa linije za slobodna bacanja domaćin je na tri sekunde pre kraja imao +3 (121:118). Klipersi su imali napad za produžetak, iskusni Džejms Harden uputio je šut za tri iz prilično dobre pozicije, ali sreća je bila na strani Bostona.

Seltikse je do trijumfa predvodio Džejlen Braun sa 33 poena i 14 skokova, a pratio ga je Pričard sa 30 poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Džejms Harden sa 37 poena, sedam skokova i osam asistencija. Kolins je upisao 17 poena, a Ivica Zubac 16 uz 12 skokova.

1/6 Vidi galeriju Boston - Klipersi, Bogdan Bogdanović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Nakon sjajne partije protiv Dalasa, srpski košarkaš Bogdan Bogdanović dobio je poverenje trenera Tajrona Lua i na ovo meču. Proveo je na terenu gotovo 35 minuta i zabeležio 11 poena, četiri skoka i tri asistencije. Nažalost, šut ga nije služio kao na prethodnom meču, imao je 4/10 iz igre i samo 1/5 za tri.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport