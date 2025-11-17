Na sedam minuta pre kraja utakmice nesrećni Francuz doživeo je jeziv pad nakon zakucavanja. Risašer je u jednoj kontri zakucao sa dve ruke, uhvatio se za obruč, ali ruke su mu skliznule, izgubio je balans i pao na leđa. Nije mogao da ustane sa parketa, pa su arbitri ubrzo prekinuli meč, kako bi se mladom asu ukazala pomoć. Hvatali su se navijači za glavu, delovalo je da je doživeo ozbiljno povredu. Srećom, na kraju je bio u stanju da sam ode u svlačionicu.