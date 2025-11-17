UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Horor scena u NBA: Stravičan pad mladog Francuza posle zakucavanja! Nije mogao da ustane sa parketa, navijači se hvatali za glavu!
Mladi košarkaš Atlante Hoks, Zakari Risašer, neće po dobrom pamtiti meč protiv Finiksa iako je njegov tim zabeležio trijumf posle neizvesne završnice.
Atlanta je slavila na gostovanju posle velikog preokreta rezultatom 124:122, a meč je ostao u senci jezive povrede nekadašnjeg prvog pika na NBA draftu.
Na sedam minuta pre kraja utakmice nesrećni Francuz doživeo je jeziv pad nakon zakucavanja. Risašer je u jednoj kontri zakucao sa dve ruke, uhvatio se za obruč, ali ruke su mu skliznule, izgubio je balans i pao na leđa. Nije mogao da ustane sa parketa, pa su arbitri ubrzo prekinuli meč, kako bi se mladom asu ukazala pomoć. Hvatali su se navijači za glavu, delovalo je da je doživeo ozbiljno povredu. Srećom, na kraju je bio u stanju da sam ode u svlačionicu.
Nije se vraćao u igru, a prema prvim informacijama koje stižu iz Amerike doživeo je povredu kuka.
Pre jezivog pada Risašer je imao zapažen učinak na ovom meču. Zabeležio je 15 poena uz tri skoka, četiri asistencije i dve ukradene lopte.
Pogledajte kako se povredio mladi Francuz:
Kurir sport