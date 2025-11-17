Slušaj vest

Vašington je na svom terenu izgubio od Bruklina 106:129, i zabeležio 11. uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Kišon Džordž sa 29 poena. Si Džej Mekolum je dodao 17 poena, dok je Kris Midlton upisao 14 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za sedam minuta igre zabeležio dva poena (1/1 šut iz igre), dva skoka i blokadu.

U ekipi Bruklina najefikasniji je bio Majkl Porter Džunior sa 34 poena, uz devet skokova i sedam asistencija. Tajris Martin je dodao 20 poena, Nik Klekston je upisao 17 poena, osam skokova, sedam asistencija i četiri blokade, dok je Zair Vilijams postigao 13 poena.

Vašington zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i 12 poraza, dok je Bruklin prekinuo niz od četiri uzastopna poraza i sad se nalazi na 13. poziciji sa skorom 2/11.

Kurir sport/Beta