Da li će Partizan da smeni Željka Obradovića posle slabog starta sezone? Pitanje je koje je provejavalo u javnosti prethodnih dana.

Realno sagledavanje početka sezone govori da su crno-belima potrebne promene, ali da li na mestu trenera ili... Činjenice kažu: za igru je odgovoran trener. Za ono s čime trener raspolaže pored njega odgovornost snosi i sportski direktor.

Ukoliko bi se i odlučili na promenu trenera - koga bi doveli umesto Željka Obradovića? Mnogi se hvataju za primer Zvezde, ali je potrebno znati da su crveno-beli imali "keca u rukavu" u vidu slobodnog Saše Obradovića.

Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan

Javno ih prozvao

Postavlja se pitanje kako će igrači reagovati na javne kritike trenera. To može da izazove pozitivnu reakciju, pa je zbog toga stav mnogih navijača Partizana da je potrebno dodatno vreme pre bilo kakve "seče".

Opet, ako se "izgubi" svlačionica tu nema sreće.

Evidentno je da ne može previše da se menja kada je tim u pitanju. Međutim, možda bi na primeru jednog igrača mogla da se pokaže strogoća i jasno pošalje svim ostalim poruka da dres Partizana zahteva mnogo više.

Na vrhu piramide je svakako Željko Obradović. Njemu je mesto u Partizanu. Juče, danas, sutra. Uvek. Jedino je pitanje: da li i dalje na poziciji trenera? Postoje argumenti i za i protiv. Svako ko kaže drugačije - ne gleda realno na celu situaciju.

Pitamo Vas za mišljenje na ovu goruću temu.

Anketa Da li je došlo vreme za promenu trenera KK Partizan? Ne! 44.08% Da! 49.34% Potrebno je sačekati još nekoliko mečeva... 6.58%