Jedan od najzaslužnijih za trijumf Džezera bio je finski košarkaš Lauri Markanen. Momak koji je Srbiji u osmini finala Eurobasketa spakovao 29 poena, odigrao jednu od najefikasnijih partija u karijeri. Meč je završio sa 47 poena, sedam skokova i dve asistencije.

Šutirao je 15/33 iz igre, a ubacio je i šest trojki iz 17 pokušaja!

Ipak, junak meča bio je plejmejker Kejonte Džordž, koji je na sekund pre kraja drugog produžetka postigao trojku za pobedu svog tima.

Imao je Nikola Vučević priliku da donese novi produžetak Bulsima, ali je njegov pokušaj za tri poena u poslednjoj sekundi bio neprecizan.

Vučević je na kraju meč završio sa 21 poenom, 13 skokova i dve asistencije.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog izuzetno uzbudljivog meča:

