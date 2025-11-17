Košarkaši Golden Stejt Voriorsa savladali su prethodne noći Nju Orleans Pelikanse rezultatom 124:106.
VORIORSI RAZBILI OČAJNE PELIKANSE! Pogledajte nazanimljivije momente sa meča.
Najefikasniji u novom trijumfu Voriorsa bio je Mudi sa 32 postignuta poena.
U poraženom timu istakao se Trej Marfi sa 20 poena.
Voriorsi su trenutno sedmi na Zapadu sa skorom 9-6, dok je Nju Orleans zakucan za dno tabele. Pelikansi imaju dve pobede i deset poraza.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
