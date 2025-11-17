Slušaj vest

Najefikasniji u novom trijumfu Voriorsa bio je Mudi sa 32 postignuta poena.

U poraženom timu istakao se Trej Marfi sa 20 poena.

Voriorsi su trenutno sedmi na Zapadu sa skorom 9-6, dok je Nju Orleans zakucan za dno tabele. Pelikansi imaju dve pobede i deset poraza.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaMAVSI POSLE PRODUŽETKA SAVLADALI PORTLAND: Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča!
Kuper Fleg
KošarkaDŽELAT SRBIJE BROJAO DO 47! Crnogorac promašio trojku za treći produžetak! Juta slavila u najluđem meču sezone! Markanen ispalio 17 trojki!
Lauri Markanen
KošarkaTANDEM DURENT - ŠENGUN DELUJE ZASTRAŠUJUĆE! Četvrti vezani trijumf sjajnih Roketsa, Orlando pao posle produžetka!
Hjuston Rokets
KošarkaNOVE INFORMACIJE O POVREDI NIKOLE JOKIĆA! Denver se oglasio pred okršaj sa Bulsima!
Nikola Jokić

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA