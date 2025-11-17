Slušaj vest

Superstar Sparsa Viktor Vembanjama nije bio u sastavu za ovaj meč, ali njegov izostanak nije preterano poremetio San Antonio.

Odgovornost je preuzeo sjajni Dearon Foks koji je bio najefikasniji u trijumfu svog tima sa 28 postignutih poena.

U ekipi Sakramenta istakao se Demar Derozan sa 27 poena.

Sparsi su trenutno peti na Zapadu sa skorom 9-4, dok Kingsi zauzimaju 14. poziciju sa 3-11.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

