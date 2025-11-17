Košarkaši San Antonio Sparsa savaladali su prethodne noći Sakramento Kingse rezultatom 123:110.
MOŽE I BEZ VEMBANJAME! Oslabljeni Sparsi rutinski savladali Kingse: Pogledajte najzanimljivije momente sa meča!
Superstar Sparsa Viktor Vembanjama nije bio u sastavu za ovaj meč, ali njegov izostanak nije preterano poremetio San Antonio.
Odgovornost je preuzeo sjajni Dearon Foks koji je bio najefikasniji u trijumfu svog tima sa 28 postignutih poena.
U ekipi Sakramenta istakao se Demar Derozan sa 27 poena.
