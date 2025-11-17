Slušaj vest

Trener Olimpije iz Milana, Etore Mesina, izjavio je da Marko Gudurić nije u dobrom fizičkom stanju.

Mesina je otkrio da se reprezentativac Srbije već duže vreme bori sa tendinitisom.

"Fizički nije dobro. Ima problem sa tendinitisom koji se vuče već neko vreme, trudimo se da prilagodimo opterećenje kako bi izdržao do naredne pauze, kada će moći da se odmori. Nema snagu, ima trenutke kada uspe da odigra dobro, pa opet pokušava da pomogne ekipi. Drugi bi rekao: 'Odustajem'", rekao je Mesina.

Etore Mesina Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Milano je nakon uspešnog duplog kola u Evroligi doživeo poraz u domaćem prvenstvu do Trapanija 80:86, a Gudurić je na tom meču bio daleko ispod svog prepoznatljivog nivoa. Za 22 minuta igre zabeležio je svega šest poena.

"Mi znamo da mu je teško i pažljivo upravljamo njegovim minutima. Trudi se da radi stvari koje je oduvek radio u karijeri, ali mu nedostaju noge. Kada smo se vratili iz Istanbula, uzeo sam njega i Šavona sa strane i rekao da mogu da odmorim samo jednog od njih dvojice. Marko je rekao: 'Igram ja, eventualno sledeći put odmaram.' Onda se desilo da se Šavon razboli, Leandro stane, i bio je prinuđen da igra i ovaj meč. Molim vas da i dalje nastavite da mu pomažete. Sigurno će se vratiti u punom sjaju", otkrio je italijanski stručnjak.

Reakcija Gudurića i Obradovića Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Šta je tendinitis?

Tendinitis je zapaljenje tetive, odnosno tkiva koje povezuje mišiće sa kostima. Najčešće se javlja kao posledica ponavljajućih pokreta, preteranog naprezanja ili povrede. Pri tendinitisu prisutan je bol prilikom pokreta, otok, osetljivost na dodir i ograničena je pokretljivost zgloba.

Oporavak podrazumeva pre svega odmor i izbegavanje aktivnosti, kao i fizikalne terapije i vežbe jačanja.

Nažalost, evroligaški igrači vremena za odmor nemaju...

Kurir sport