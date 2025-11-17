Slušaj vest

Čuveni hrvatski košarkaš i bivši NBA as, Mario Kasun, bio je gost podkasta "Jao Mile" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Kasun je podelio i jednu anegdotu vezanu za sportskog direktora Partizana, Zorana Savića, za kog je otkrio kako su mu u Rimu lopovi ukrali sat sa ruke.

- Zokiju Saviću su klepili sat u Rimu zlatan sat ili neki takav. Vozio se u autu, došao lopov na motoru, stao tu i doviđenja - otkrio je Mario Kasun.

Zatim se Mile Ilić prisetio legendarnog trenera Miroslava Blaževića.

- Kako se beše zvao bosansko-hrvatski selektor? Ćiro Blažević? On je beše imao foru da je lupao satove kad dođe u svlačionicu? - upitao je Ilić svog gosta, a Kasun je odgovorio:

- Da, da. "Je*o vam Bog mater i šljas (pokazuje kako baca sat). Skida Roleks, razbija ga. Ne bi mogao da zaradi za toliko Roleksa koliko ih je razbio...

Nije se tu Mile Ilić zaustavio, te je istakao kako misli da je Ćiro bio dobar motivator.

- Ali motivator je, zamisli neko razbije toliko Roleksa ispred tebe, pa ti izađeš i grizeš. Šta će tek nama da radi, ako je Roleks razbio - uz osmeh je rekao Ilić, a Kasun se nadovezao:

- Vidi ga, razbio je Rolija.

Pogledajte i vi kako je ova situacija iz podkasta Jao Mile izgledala:

Kurir sport / Podkast Jao Mile

BONUS VIDEO: