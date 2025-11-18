AUUU, KAKVE REČI! Novicki sa oduševljenjem pričao o Nikoli Jokiću: Nivo veštine - van ovog sveta!
Proslavljeni nemački košarkaš Dirk Novicki impresioniran je Nikolom Jokićem.
U razgovoru za "Haymaker Network" bivši as Dalas Maveriksa istakao je da je Srbin verovatno najbolji košarkaš na planeti.
"On je neverovatan. S obzirom na nedostatak atleticizma, mora se reći da je možda, verovatno, najbolji igrač na svetu. Njegov nivo veštine je van ovog sveta. Način na koji čita igru, njegov košarkaški IQ... To je jednostavno neverovatno. A toliko je veliki i fizički nadmoćan u odnosu na manje igrače" rekao je oduševljeni Dirk.
Dirk je priznao da je oduvek bio Jokićev veliki fan.
"Mene ste uvek mogli da čuvate sa manjim igračima. Imao sam problema da se izborim na postu, ali on je toliko veliki da ga ne možete čuvati sa nižim igračima. To je jednostavno nemoguće. A uz to je i sjajan skakač. Protiv visokih igrača, on ih izvuče napolje. Može da igra leđima, može da izvuče protivnike, da igra pik-en-rol. Sada ima i šut za tri poena. Ali ono što me impresionira je kako čita igru, pasovi su mu na potpuno drugom nivou. Oduvek sam bio njegov fan, naravno, zbog načina na koji igra", dodao je Novicki.
Jokić igra neverovatno ove sezone. Denver je trenutno drugi na Zapadu sa skorom 10-2, a Nikola je na 12 odigranih mečeva prosečno beležio 28.7 poena, 13 skokova i 10.9 asistencija po meču uz sedam ostvarenih tripl-dablova.
