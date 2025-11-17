Slušaj vest

Oba tima ulaze prilično oslabljena u ovaj meč. Najskuplji igrač Hapola Vasilije Micić neće biti u sastavu tima Dimitrisa Itudisa. Srećom, povreda nije razlog njegovog izostanka danas. Naime, nakon napornog duplog kola Itudis je rešio da odmori svog prvog plejmejkera.

S druge strane, trener Makabija Oded Kataš neće moći da računa na prvu zvezdu tima Lunija Vokera, koji će zbog problema sa povredom propustiti meč. U sastavu neće biti ni Ifea Lundberga koji još uvek čeka na debi u Makabiju. Doskorašnji as Partizana nedavno je prešao u redove izraelskog tima, međutim, stigao je povređen, pa Kataš još ne može da računa na njega ni na ovom meču.

Vasa Micić, Hapoel, Partizan Izvor: Kurir