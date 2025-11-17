Slušaj vest

Amerikanac je godinama unazad jedan od najboljih košarkaša koji igra u Evropi, a ovakve situacije mu se nisu dešavale često.

Rezultat na kraju utakmice 8. kola francuskog prvenstva je bio 83:94, a u poslednjoj četvrtini, pri rezultatu 75:86, Majk Džejms je isključen.

Majk Džejms protiv Crvene zvezde i Partizana Foto: Starsport

Smatrao je bek da su sudije propustile da dosude faul nad njim, dobio je tehničku grešku zbog reakcije, ali ga je to samo još više naljutilo. Nekontrolisano je krenuo prema sudiji, a sreća po njega je to što su saigrači bili spremni da ga zaustave i spreče dodatnu eskalaciju.

Džejms je isključen, a nakon utakmice se oglasio na društvenoj mreži "X".

- Sve to varanje i opet izgubili - poručio je on.

Nema sumnje da sledi kazna za Amerikanca.

