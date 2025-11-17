Slušaj vest

Danilo Anđušić se nije naigrao ove sezone u dresu Dubaija.

U ABA ligi je igrao na jednoj utakmici i to u 2. kolu protiv Borca kada je u Čačku postigao 15 poena za 21 minuta u igri.

Kada je reč o Evroligi, nekadašnji košarkaš Partizana je igrao samo protiv Olimpijakosa u 3. kolu kada je za četiri minuta u igri postigao dva poena.

1/6 Vidi galeriju Danilo Anđušić u dresu Dubaija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kako saznaje grčki "SDNA" Anđušić je dogovorio prelazak u Aris gde bi trebalo da stigne kao veliko pojačanje.

Aris je trenutno na sedmom mestu grčkog prvenstva sa dve pobede i pet poraza. Ovaj tim je počeo sezonu sa Bogdanom Karaičićem na klupi, ali je doskorašnji pomoćnik Željka Obradovića u Partizanu smenjen zbog nedovoljno dobrih rezultata.

Bonus video: