Turska će biti u prilično jakom sastavu, pošto će Ataman u novembarskom prozoru moći da računa na igrače Efesa i Fenerbahčea, jer su turski evroligaši izašli u susret nacionalnom timu.

Na spisku su i dvojica igrača koje Ataman trenira u Panatinaikosu, pa će moći i u repreznatciji da računa na Džedija Osmana i Osmana Jurtsevena, kao i na Sertača Šanlija iz Dubaija.

Na spisku su: Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Šehmus Hazer (Efes), Furkan Haltali, Kenan Sipahi (Bahčešehir), Berk Ugurlu, Jigit Arslan (Bešiktaš), Onuralp Bitim, Tarik Biberović (Fenerbahče), Muhsin Jašar (Galatasaraj), Jigit Onan (Manisa), Furkan Korkmaz, Jigitdžan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Dubai), Džedi Osman i Omar Jurtseven (Panatinaikos).

Turska je u kvalifikacionoj grupi sa Srbijom, BIH i Švajcarskom.

U novembarskom prozoru Turci prvo igraju protiv BiH u Istabulu 27. novembra, a tri dana kasnije gostuju Švajcarskoj.

Na Svetsko prvenstvo 2027. u Dohi plasiraće se samo 12 timova iz Evrope, svi rezultati se prenose u drugu rundu takmičenja.

Srbija u prvom prozoru igra protiv Švajcarske u Beogradu 27. novembra, pa potom sledei gostovanje Bosni i Hercegovine u Sarajevu tri dana kasnije.