Najefikasniji kod FMP-a bili su Džošua Skot sa 27 i Filip Barna sa 24 poena
Košarka
FMP PORAŽEN OD DUBAIJA: Elis predvodio goste do sedme pobede
Slušaj vest
Košarkaši FMP-a poraženi su danas na svom terenu u Beogradu od Dubaija 91:107 (19:25, 22:27, 26:27, 24:28), u sedmom kolu Grupe A regionalne ABA lige.
FMP - Dubai, ABA liga Foto: ABA league / Dragana Stjepanović
Vidi galeriju
Najefikasniji kod FMP-a bili su Džošua Skot sa 27 i Filip Barna sa 24 poena.
Dubai je do pobede predvodio Redžan Elis sa 28 poena i šest asistencija.
Dubai je prvi sa svih sedam pobeda, a FMP je na petom mestu sa tri pobede i tri poraza.
U narednom kolu, FMP će dočekati Kluž, dok će Dubai u Laktašima gostovati Igokei.
Reaguj
Komentariši