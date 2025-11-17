Slušaj vest

Košarkaši FMP-a poraženi su danas na svom terenu u Beogradu od Dubaija 91:107 (19:25, 22:27, 26:27, 24:28), u sedmom kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Najefikasniji kod FMP-a bili su Džošua Skot sa 27 i Filip Barna sa 24 poena.

Dubai je do pobede predvodio Redžan Elis sa 28 poena i šest asistencija.

Dubai je prvi sa svih sedam pobeda, a FMP je na petom mestu sa tri pobede i tri poraza.

U narednom kolu, FMP će dočekati Kluž, dok će Dubai u Laktašima gostovati Igokei.

