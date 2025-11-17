Slušaj vest

Prvi spisak novog selektora košarkaša Dušana Alimpijevića izazvao je dosta pažnje u javnosti.

1/6 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alimpijević je odredio spisao od 24 kandidata za predstojeći novembarski prozor u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, gde će "Orlovi" igrati protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Odavno je jasno da NBA igrači nisu u mogućnosti da nastupaju u FIBA prozorima zbog obaveza u klubovima. Takođe je uvek dilema ko će se od košarkaša koji nastupaju u Evroligi naći na spisku.

Kada se detaljnije pogleda Alimpijevićev prvi spisak, uočljivo je da su od 24 imena samo dva koja su letos igrala na Evropskom prvenstvu u Rigi. U pitanju su Vasilije Micić i Ognjen Dobrić.

Nema, dakle, NBA igrača Bogdana Bogdanovića, Nikole Jokića, Nikole Jovića i Tristana Vukčevića.

Međutim, nema ni igrača iz Evrolige Alekse Avramovića, Filipa Petruševa, Marka Gudurića i Nikole Milutinova. Da dodamo da na spisku nije ni kapiten Partizana Vanja Marinković, ali je on zbog povrede trenutno van terena.

Stefan Jović je još ranije najavio da se oprašta od nacionalnog tima.