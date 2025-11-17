Slušaj vest

Dubai je tako upisao i sedmu uzastopnu pobedu i zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju.

Trener Dubaija Jurica Golemac je i dalje čvrsto na zemlji..

"Čestitam igračima na pobedi. Vrlo teška utakmica, najavljivali smo tako nešto. FMP igra jako dobri košarku, svaka utakmica ide preko 85 poena. Povremeno nismo mogli da ih zaustavimo. Jako su talentovani, imali su dobre šuteve, a mi smo probali da odmorimo neke igrače, što su neki su iskoristilI".

Srpski novinari su iskoristili priliku da ga upitaju da li se čuo sa Dušanom Alimpijevićem i kakav je stav Dubaija prema reprezentativcima?

"Ja sam sa Duletom vrhunski prijatelj, ali ovo je konferencija o utakmici FMP-Dubai. Ja sam samo trener", kratko je odgovorio Golemac.

Dubai ima ogroman roster i klub je to svesno uradio.

"Mi o tome razmišljamo od proleća. Ima 20 klubova, teška su putovanja, znali smo da nećemo izdržati, pa smo planirali na vreme".

Kakve su ambicije Dubaija? Šta je primarno i kako podnose teška putovanja

"Nije nam ništa primarno, nama je važno da svaku utakmicu igramo kao da je najbitnija. A što se tiče putovanja, znali smo, to potenciramo. Pokušavamo da smanjimo suplementima i prehranom. FMP igra odlično celu sezonu, igrali su produžetak sa Partizanom, imaju glavu i rep i dosta mladih igrača".

Rekli ste da ste odmarali neke igrače. Kakva je situacija pred Panatinaikos u Atni, ima li neko objektivnih problema?

"Objektivnih problema nema niko, ali odmaramo posle duplog kola neke igrače koji imaju manje probleme i koji su igrali u velikoj minutaži poslednjih par utakmica".

Kako komentarišete Evroligu do sada? Prilično je zanimljivo i napeto.

"Za mene vrlo očekivano u Evroligi. Domaći teren jako bitan, vrlo malo vremena za pripreme, domaći teren daje energiju, retko se dešavaju pobede u gostima. Jedan dan si gore, jedan dole, mislim da će ove sezone od prvog do 15. mesta biti na pobedu-dve", zaključio je Golemac.