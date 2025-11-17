Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.

Foto galerija iz Ljubljane Foto: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Zvezda je tako upisala i treći poraz u regionalnom takmičenju i sada ima polovičan skor 3-3.

Cedevita Olimpija je ovom pobedom preuzela prvo mesto u B grupi regionalnog takmičenja sa učinkom 5-1.

Meč je rešen u dramatičnoj završnici.

Domaćin je imao pobedu džepu i vođstvo 87:84 devet sekundi kraja meča. Mekintajer je u poslednjoj sekundi pogodio trojku za produžetak. Posle gledanja snimka ispostavilo se da je gazio liniju i priznata su mu samo dva poena za konačnih 87:86 i pobedu Cedevita Olimpije.

Pogledajte i sami završnicu meča u Ljubljani.

