Malo je falilo Crvenoj zvezdi da izbori produžetak u Ljubljani, ali Kodi Miler-Mekintajer nije imao sreće
ABA LIGA
ZVEZDU MILIMETRI DELILI OD PRODUŽETKA: Kodi gazio crtu, crveno-beli se uzalud radovali!
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.
Zvezda je tako upisala i treći poraz u regionalnom takmičenju i sada ima polovičan skor 3-3.
Cedevita Olimpija je ovom pobedom preuzela prvo mesto u B grupi regionalnog takmičenja sa učinkom 5-1.
Meč je rešen u dramatičnoj završnici.
Domaćin je imao pobedu džepu i vođstvo 87:84 devet sekundi kraja meča. Mekintajer je u poslednjoj sekundi pogodio trojku za produžetak. Posle gledanja snimka ispostavilo se da je gazio liniju i priznata su mu samo dva poena za konačnih 87:86 i pobedu Cedevita Olimpije.
Pogledajte i sami završnicu meča u Ljubljani.
