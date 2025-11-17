Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Ljubljane Foto: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Zvezda je tako upisala i treći poraz u regionalnom takmičenju i sada ima polovičan skor 3-3.

Cedevita Olimpija je ovom pobedom preuzela prvo mesto u B grupi regionalnog takmičenja sa učinkom 5-1.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Idemo moramo da žurimo na aerodrom. Čestitke Cedevita Olimpije, samo kratko, nismo se adaptirali na sudijski kriterijum, može biti i ovakav i onakav... Moramo bolje da to radimo. Čisto da znamo u tim momentima, ovo je bila plej-of utakmica, čvrsta od početka do kraja. Svih 40 minuta kidanja, mi smo se više žalili nego što smo igrali. To je komentar na ovu utakmicu."

Potom je rekao da je Džordan Nvora trebalo da igra i ovde.

"Nvora je trebalo i danas da igra. Kako je završio sa jednom vežbom...malo se ukočio biće sada na raspolaganju i on i Moneke. Svaki put se treba adaptirati na neke situacije koje nisu predvidljive. Nađeš negde način, ali ne možeš uvek."