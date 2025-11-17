Slušaj vest

Dramatičan finiš i milimetri odredii su sudbinu Crvene zvezde na gostovanju Cedevita Olimpiji.

Foto galerija iz Ljubljane Foto: Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Crveno-beli su poraženi rezultatom 87:86 i sada sa učinkom 3-3 dele četvrto mesto u grupi B.

Ipak, dobra vest po Sašu Obradovića predstavlja činjenica da će se za meč u Valensiji računati na dvojicu oporavljenih igrača.

"Trebao je Nvora danas da bude ovde. Kako je završio sa jednom...malo se ukočio. Biće i on i Moneke sada na raspolaganju. Treba se adaptirati na nepredvidive situacije, negde nađeš način, ali ne možeš uvek."

Crvena zvezda u petak gostuje Valensiji u utakmici 12. kola Evrolige.

