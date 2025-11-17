Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.

Zvezda je tako upisala i treći poraz u regionalnom takmičenju i sada ima polovičan skor 3-3.

Cedevita Olimpija je ovom pobedom preuzela prvo mesto u B grupi regionalnog takmičenja sa učinkom 5-1.

Za razliku od Evrolige gde crveno-beli blistaju u regionalnom takmičenju im ne ide baš najbolje.

Crveno-beli su trenutno tek na deobi četvrtog mesta sa Bosnom i učinkom 3-3

Budućnost ima pet pobeda koliko i Cedevita Olimpija, ali Budućnost i meč više odigran.

Spartak je treći sa učinkom 4-2.

Pogledajte kako izgleda tabela ABA lige nakon 7. kola.

Tabela ABA lige Foto: Printskrin

Zanimljivo je da Zvezda trenutno bolje stoji u Evroligi nego ABA ligi. Crveno-beli u elitnom takmičenju imaju skor 8-3 i nalaze se na drugom mestu na tabeli.