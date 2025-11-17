Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.

Meč je rešen u burnoj završnici, kada je poništena trojka Kodija Milera Mekintajera jer je igrač Zvezde nagazio liniju za tri i samim tim pobeda je pripala domaćinu.

Nakon meča košarkaški klub Crvena zvezda oglasio se saopštenjem koje prenosimo u celosti.

"KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je odmah nakon utakmice u dvorani "Stožice" uložena žalba.

Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na celokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu KK Crvena zvezda Meridianbet.

Kao klub, jedan od vlasnika ove lige uvek ćemo se truditi da ABA liga dosegne više nivo, po gledanosti, prihodima, masovnosti, ali na prvom mestu regularnosti, uključujući i održavanje postojećeg kalendara takmičenja - bez obzira na činjenicu što smo bili svesni da ćemo meč u Ljubljani odigrati ponovo bez više od pola tima.

Nažalost, igrači oba tima nisu bili u centru pažnje, već sudijska trojka koja je direktno skrojila ishod utakmice. To zbog svega gore navedenog o važnosti ove lige, nećemo dozvoliti i od komesara za suđenje Srđana Dožaia tražićemo odgovornost i kazne za one koji bi i dalje da rešavaju utakmice van terena - u ovom slučaju konkretno trojca Hordov, Radojković i Mustapić.

U suprotnom, očekujemo i zahtevaćemo odgovornost i Srđana Dožaija koji je delegirao ove sudije koje su direktno odlučile ovu utakmicu u Ljubljani.ni.", piše u saopštenju Crvene zvezde.