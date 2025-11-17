Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Cedevita Olimpije u Ljubljani rezultatom 87:86 u derbi meču 7. kola ABA lige.

Zvezda je tako upisala i treći poraz u regionalnom takmičenju i sada ima polovičan skor 3-3.

Cedevita Olimpija je ovom pobedom preuzela prvo mesto u B grupi regionalnog takmičenja sa učinkom 5-1.

Nakon velike pobede svoje presrećan je bio trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Čestitam svim igračima. Od košarkaša do gledalaca. Verujem da se niko ne kaje što je došao u Stožice. Ovo je bila prava evroligaška utakmica, začinjena dramatičnom završnicom. Poštujem protivnika i sve što rade u Evroligi. Nisu nas potcenili. Zato sam još srećniji"

Olimpiju već u sredu od 18.30, na istom mestu, očekuje susret Evrokupa protiv Hamburga.

"Nažalost, ne možemo da slavimo pobedu. Moji pomoćnici se već spremaju Hamburg. Ipak, to je velika pobeda", dodao je Mitrović