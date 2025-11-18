Slušaj vest

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms vratio se danas treninzima, ali još uvek nije poznato da li će nastupiti u svojoj prvoj utakmici ove sezone već u utorak protiv Jute.

Kada se vrati na teren, postaće prvi igrač u istoriji NBA lige sa 23 odigrane sezone.

1/9 Vidi galeriju Lebron Džejms Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia in lump sum up to 1/8 1400 x 934px Immediatel, GIUSEPPE CACACE / AFP / Profimedia

Četrdesetogodišnji Džejms nije trenirao sa ekipom još od kraja septembra, kada je pred početak kampa dobio išijas, zbog čega je prvi put u karijeri propustio uvodnu utakmicu sezone. I dalje, kako kaže, radi na tome da povrati punu fizičku spremu.

"Pokušaću da vidim kako će telo reagovati tokom naredna 24 sata. Pluća mi rade kao kod novorođenčeta. Moram da se vratim na nivo odraslog čoveka", izjavio je Džejms.

On je otkrio da je probleme sa išijasom prvi put osetio pre dve godine tokom leta, dok ga je povreda kolena iz plej-ofa prošle sezone dodatno usporila u pripremama.

"Ne bih rekao da sam potpuno bez bolova. Ako ste ikada imali išijas, znate da se budite nadajući se da ga nećete osetiti", rekao je Džejms.

Prošle nedelje trenirao je sa razvojnom ekipom Lejkersa, a povratak glavnom timu obradovao je trenera Redika, koji je istakao da su po prvi put ove sezone svi igrači bili na raspolaganju.

Lejkersi su sezonu otvorili sa 10 pobeda i četiri poraza uprkos brojnim povredama.

Džejms je naglasio da mu je nedostajala konkurencija i rad sa ekipom, ali ne i putovanja.

"Imam skoro 41 godinu. Uživao sam na kauču posle treninga", dodao je on.