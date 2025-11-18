Slušaj vest

Nikola Jokić, centar Denvera, drugi uzastopni put, proglašen je za najboljeg igrača u nedelji u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Detalji sa meča Minesota - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Jokić je i pre sedam dana bio najbolji na Zapadu.

Očekuje se da Jokić bude glavni kandidat za igrača meseca novembra.

U nedelji za nama, Jokić je pisao nestvarne brojke - 39 poena, 13 skokova i 8 asistencija po utakmici.

