U nedelji za nama, Jokić je pisao nestvarne brojke - 39 poena, 13 skokova i 8 asistencija po utakmici
NEMA MU RAVNOG: Nikola Jokić drugi put uzastopno igrač nedelje!
Nikola Jokić, centar Denvera, drugi uzastopni put, proglašen je za najboljeg igrača u nedelji u Zapadnoj konferenciji NBA lige.
Detalji sa meča Minesota - Denver, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Jokić je i pre sedam dana bio najbolji na Zapadu.
Očekuje se da Jokić bude glavni kandidat za igrača meseca novembra.
