Još jedna impresivna partija Nikole Jokića nije pomogla Denveru da izbegne prvi poraz na domaćem terenu. Posle uzbudljive završnice raspoloženi Čikago slavio je u Bol Areni rezultatom 130:127.

Dominirao je Nikola Jokić, ali uzalud. Na kraju je promašio trojku za produžetak i pognute glave napustio teren.

Detalji sa meča Denver - Čikago

Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, uz nešto lošije procente šuta, posebno za tri poena - imao je 12/20 za dva i svega 1/7 za tri. Ubacio je jednu izuzetno važnu trojku u finišu, međutim, negov poslednji šut na meču nije bio precizan, nažalost...

Nagetsi su odlično otvorili meč i brzo došli do osetnije prednosti, međutim, usledio je ekspresan odgovor gostiju iz Čikaga. Na kraju prve deonice Bulsi su imali poen prednosti, a u drugom kvartalu su uspeli u jednom momentu da odu na ogromnih +18 i Denver se našao u ozbiljnom problemu.

Tada je Jokić rešio da uzme stvari u svoje ruke. Nije ga služio šut za tri poena na ovom meču, ali je pronalazio načine da poentira i prednost gostiju se polako topila. Pridružili su mu se Marej i Gordon, pa je Denver na dva minuta pre kraja prvog poluvremena stigao i do izjednačenja, a na odmor je otišao sa +1.

Velika borba viđena je i u trećem kvartalu. Jokić je brzo stigao do osmog tripl-dabla u sezoni, ali šut ga nikako nije služio. Promašio je svih pet pokušaja za tri i nervoza se ozbiljno uvukla u redove Nagetsa. Krajem treće četvrtine Bulsi uspevaju da naprave seriju 14:2 i ponovo se odlepe. Iako je Nikola uspeo da veže šest poena u samoj završnici ove deonice, to nije bilo dovoljno da Nagetsi smanje zaostatak, pa su gosti u poslednji period ušli sa +10.

Rešio je Adelman da odmori Jokića početkom četvrte deonice, pa je odgovornost preuzeo Marej. Postigao je važnu trojku, poentirao uz faul i vratio svoj tim u meč. Nakon povratka Jokića delovalo je da Nagetsi preuzimaju kontrolu nad utakmicom. Na dva minuta pre kraja Nikola je konačno pogodio trojku i doneo dva poena prednosti svom timu, ali Čikago je ponovo imao spreman odgovor. Huerter je vratio trojku, a nakon izgubljene lopte Mareja gosti su na minut pre kraja imali +3.

Pogodio je Nikola jedan izuzetno težak šut preko Vučevića, zatim mu i izbio loptu, koja se od noge crnogorskog asa odbila u aut, ali sudije su procenile da je posed za Čikago. Tražio je Denver da se pogleda snimak, ali odluka nije promenjena. Vučević je nakon toga pogodio trojku. Usledilo je ekspresno polaganje Jokića na drugoj strani, ali Bulsi su i dalje imali prednost, a vremena je bilo sve manje.

Pravio je Denver faul, ali Dosunmu je pogodio oba bacanja. Usledila je brza trojka Mareja, ali posle faula nad Huerterom ostalo je 1.7 sekundi do kraja. Košarkaš Čikaga pogodio je oba bacanja za 130:127. Pokušao je Jokić iz velike daljine da donese produžetak svom timu, ali nije bio precizan i usledilo je veliko slavlje protivnika.

Pored Jokića u ekipi Denvera istakli su se Džamal Marej sa 34 poena i 11 skokova, i Eron Gordon sa 24 poena i 10 skokova. Dobru partiju prikazao je i Kem Džonson, koji je meč završio sa 19 poena.

Najzaslužniji za trijumf Čikaga bio je Džoš Gidi sa 21 poenom i 14 skokova, Dosunmu je ubacio 21, a Huerter 20.

Nikola Vučević meč je završio sa osam poena, devet skokova i šest asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

