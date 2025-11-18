Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Klipersa posle dramatične završnice meča poraženi su od Filadelfije rezultatom 110:108.

Tragičar meča bio je Džejms Harden koji je u poslednjim sekundama utakmice imao dva šuta za tri poena za pobedu, ali je oba promašio.

Najzaslužniji za trijumf Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 39 poena, Kventin Grajms je dodao 19, dok je sjajni ruki Edžkomb meč završio sa 14 postignutih poena.

U poraženom timu najefikasniji bio je Harden sa 28 poena, šest skokova i pet asistencija. Kobi Seders je zabeležio 17 poena, dok je Ivica Zubac imao 14 poena i 13 skokova.

Zapaženu partiju prikazao je i naš Bogdan Bogdanović, koji je za 26 minuta igre ubacio devet poena uz sedam skokova i pet asistencija.

Pogledajte uzbudljivu završnicu meča:

Kurir sport