Upisao je Nikola osmi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali je na kraju pognute glave napustio teren.

Nije ga služio šut za tri poena na ovom meču (1/7), ali je pronalazio načine da poentira. Ponovo je dominirao u reketu, razigravao saigrače i poigravao se sa protivničkom odbranom, ali uzalud. To nije bilo dovoljno da Denver zabeleži pobedu protiv raspoloženih Bulsa.