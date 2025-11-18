Slušaj vest

Sjajan učinak Nikole Jokića nije pomogao Nagetsima da izbegnu prvi poraz na domaćem terenu.

Čikago je prethodne noći savladao Denver u Bol Areni rezultatom 130:127.

Detalji sa meča Denver - Čikago Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Upisao je Nikola osmi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali je na kraju pognute glave napustio teren.

Nije ga služio šut za tri poena na ovom meču (1/7), ali je pronalazio načine da poentira. Ponovo je dominirao u reketu, razigravao saigrače i poigravao se sa protivničkom odbranom, ali uzalud. To nije bilo dovoljno da Denver zabeleži pobedu protiv raspoloženih Bulsa.

Pogledajte najbolje poteze Jokića sa ovog meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaJOKIĆ JE TRIPL-DABL MAŠINA, ALI NIJE SVEMOGUĆ! Srbin dominirao na terenu, ali uzalud - Denver pao posle drame: Nikola promašio trojku za produžetak!
Nikola Jokić
KošarkaNEMA MU RAVNOG: Nikola Jokić drugi put uzastopno igrač nedelje!
Nikola Jokić
KošarkaČOVEČE, GDE ĆEŠ NA STENU BEZ OPREME?! Jokić ponovo upropastio nesrećnog Francuza! Krenuo na Srbina, pa ispao smešan: Scena koja će se dugo prepričavati! (VIDEO)
Rudi Gober, Nikola Jokić
KošarkaUBIJANJE U POJAM! Protivnički igrači nisu znali šta ih je snašlo, Jokić ih je doveo do ludila! Magija Srbina na delu - gledajte i uživajte! (VIDEO)
Nikola Jokić

Poništena trojka Kodija Milera Mekintajera na Zvezda Cedevita Olimpija Izvor: TV Arena sport