Zabeležio osmi tripl-dabl u sezoni, ali nije uspeo da spreči poraz svog tima.
NBA
JOKIĆEVA IGRA JE ČISTA MAGIJA! Upisao novi tripl-dabl, pravio neviđena čuda na terenu, ali nije uspeo da spreči poraz! Pogledajte najbolje poteze Srbina!
Sjajan učinak Nikole Jokića nije pomogao Nagetsima da izbegnu prvi poraz na domaćem terenu.
Detalji sa meča Denver - Čikago Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Upisao je Nikola osmi tripl-dabl u sezoni. Meč je završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali je na kraju pognute glave napustio teren.
Nije ga služio šut za tri poena na ovom meču (1/7), ali je pronalazio načine da poentira. Ponovo je dominirao u reketu, razigravao saigrače i poigravao se sa protivničkom odbranom, ali uzalud. To nije bilo dovoljno da Denver zabeleži pobedu protiv raspoloženih Bulsa.
Pogledajte najbolje poteze Jokića sa ovog meča:
