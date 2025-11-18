Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su prethodne noći prvi poraz na domaćem terenu ove sezone.

Seriju od sedam uzastopnih poraza ekipe iz Kolorada prekinuli su Čikago Bulsi, koji posle neizvesne završnice savladali Nagetse u Bol areni rezultatom 130:127.

Denveru nije pomogla ni sjajna partija Nikole Jokića, koji je na ovom meču upisao svoj osim tripl-dabl u sezoni. Ubacio je Nikola 36 poena i zabeležio 18 skokova i 13 asistencija, ali uzalud. Na kraju je pognute glave napustio teren.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Denver - Čikago Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jedana zanimljiva situacija, koja se dogodila u drugom poluvremenu, privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Naime, posle pokušaja Bulsa za tri poena Jokić je odmah krenuo na drugu stranu terena. Bio je uveren da lopta ulazi u koš, pa se preselio u napad. Međutim, košarkaš Čikaga je promašio i usledio je ofanzivni skok gostiju. Igrali su Bulsi 5 na 4, jer je Nikola već bio na drugoj strani terena. Promašili još jednom i ponovo uhvatili loptu, ali Jokića i dalje nije bilo u kadru tokom prenosa.

Ova neobična situacija nasmejala je mnoge, ali naravno bilo je i onih koji su iskoristili priliku da opletu po Srbinu. Jokić je često bio na udaru kritika zbog igre u odbrani, pa ova situacija iskorišćena za nove napade.

Kurir sport