Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Čikago Bulsa rezultatom 130:127 (30:28, 33:36, 40:29, 27:34), a srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija.

Pogledajte Nikoline fotografije za ovog meča:

Detalji sa meča Denver - Čikago Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

