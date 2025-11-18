Spektakularan učinak Somborca nije bio dovoljan za trijumf Nagetsa.
Jokić dominirao, ali uzalud: Tripl-dabl Srbina u porazu Nagetsa (GALERIJA)
Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su od Čikago Bulsa rezultatom 130:127 (30:28, 33:36, 40:29, 27:34), a srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je novi tripl-dabl učinak od 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija.
Detalji sa meča Denver - Čikago
