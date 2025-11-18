Slušaj vest

Posle neizvesne završnice košarkaši Majamija pobedili su Njujork Nikse 115:113 i prekinuli niz od dva poraza.

U ekipi Majamija sedmorica igrača postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji su bili Norman Pauel sa 19 poena, Devion Mičel sa 18 i Kelel Vejr sa 16 poena uz 14 skokova.

Srpski košarkaš Nikola Jović imao je skroman učinak na ovom meču. Za 15 minuta igre zabeležio je pet poena, dva skoka i asistenciju. Nije ga služio šut za ovom meču, imao je 2/7 iz igre i 1/4 za tri poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: