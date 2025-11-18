Za 15 minuta igre zabeležio je samo pet poena Nikola Jović.
JOŠ JEDNO BLEDO IZDANJE NIKOLE JOVIĆA! Majami posle drame srušio Nikse, skroman učinak reprezentativca Srbije!
Posle neizvesne završnice košarkaši Majamija pobedili su Njujork Nikse 115:113 i prekinuli niz od dva poraza.
U ekipi Majamija sedmorica igrača postigla su dvocifreni broj poena, a najefikasniji su bili Norman Pauel sa 19 poena, Devion Mičel sa 18 i Kelel Vejr sa 16 poena uz 14 skokova.
Srpski košarkaš Nikola Jović imao je skroman učinak na ovom meču. Za 15 minuta igre zabeležio je pet poena, dva skoka i asistenciju. Nije ga služio šut za ovom meču, imao je 2/7 iz igre i 1/4 za tri poena.
