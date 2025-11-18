Izuzetno težak šut uputio je uz zvuk sirene i promašio.
POGLEDAJTE KAKO JE JOKIĆ PROMAŠIO TROJKU ZA PRODUŽETAK! Preuzeo odgovornost, uputio šut iz velike daljine, ali nije uspeo da napravi čudo!
Košarkaši Denvera izgubili su od Čikago Bulsa 130:127, uprkos sjajnoj partiji Nikole Jokića.
Dominirao je Srbin i na ovom meču, zabeležio novi tripl-dabl, ali je na kraju promašio trojku za produžetak i pognute glave napustio "Bol arenu".
Detalji sa meča Denver - Čikago Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Na 1.7 sekundi pre kraja imao je Denver priliku da izbori produžetak, a odgovornost je preuzeo najbolji igrač Nagetsa Nikola Jokić. Ispalio je trojku gotovo sa centra, ali nije bio precizan.
Nikola je na kraju meč završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali šut za tri poena ga nije služio na ovoj utakmici. Ubacio je samo jednu trojku iz sedam pokušaja.
Pogledajte poslednji napad Nagetsa:
