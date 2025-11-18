Slušaj vest

Nikola Jokić nije bio zadovoljan učinkom ekipe koja je poražena od Čikaga 130:127. Denver je imao ulogu apsolutno favorita, ali su ih "bikovi" iznenadili.

"Da, mislim ako se sve sabere... uvek se priča, da. Počeli smo sporo, nismo mogli da pogodimo. Oni su u drugom poluvremenu postizali mnogo poena, čak i u prvoj i drugoj četvrtini, bili su stvarno dobri. A onda smo mi imali onu seriju na kraju druge četvrtine. Ali da, delovalo je kao da su uvek korak ispred. Forsirali su tempo, gurali su, dodavali loptu, napadali ka košu, a mi smo uvek nekako bili tu, ali nedovoljno blizu", rekao je Jokić.

Gost su pogodili čak 19 šuteva za tri poena.

"Mislim da je to pomalo od svega, znate. Pokušali smo sa ukrštanjem u odbrani, pokušali smo da ja budem povučen, pokušali smo da rotiramo sa drugim igračima, pokušali da se ja vraćam na svog igrača, na šutera. Tako da je bilo pomalo od svega. Oni su imali stvarno dobro šutersko veče. Ali, činilo se da smo uvek korak kasnili u komunikaciji, u zatvaranju šuteva, u reakciji. Znate, uvek smo bili nekako korak pozadi", dodao je Jokić.

Jokić je ove sezone daleko mirniji u razgovoru sa sudijama.

"Osećam se mnogo bolje na terenu. Ne moram, čak ni ne razmišljam o njima. Sjajno je. Ne moram da vičem na njih, niti mi moramo da se nadvikujemo. Tako da ne, jednostavno kada je sezona počela, mislim da mi je to zaista pomoglo da se fokusiram na igru".