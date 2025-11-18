kipa je postavila rekord franšize po broju poena u jednoj četvrtini, nakon što je u prvoj postigla 49.
NEMILOSRDNI TANDERI SVE REDOM GAZE! Pao je i rekord franšize: Šej i ekipa nesrećnim Pelikansima spakovali 49 poena za četvrtinu!
Košarkaši Oklahome pobedili su Nju Orleans 126:109 i zadržali najbolji skor u ligi sa 14 pobeda i jednim porazom.
Oklahomu su predvodili Čet Holmgren sa 26 poena i devet skokova, Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte i Lu Dort sa 17 poena.
Ekipa je postavila rekord franšize po broju poena u jednoj četvrtini, nakon što je u prvoj postigla 49.
U ekipi iz Nju Orleansa, koja je drugi put ove sezone nanizala šest poraza, najefikasniji su bili Džeremaja Firs sa 24 poena, Trej Marfi sa 18 i Majka Pivi sa 16 poena.
