Košarkaši Oklahome pobedili su Nju Orleans 126:109 i zadržali najbolji skor u ligi sa 14 pobeda i jednim porazom.

Oklahomu su predvodili Čet Holmgren sa 26 poena i devet skokova, Šej Gildžes-Aleksander sa 23 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte i Lu Dort sa 17 poena.

Ekipa je postavila rekord franšize po broju poena u jednoj četvrtini, nakon što je u prvoj postigla 49.

U ekipi iz Nju Orleansa, koja je drugi put ove sezone nanizala šest poraza, najefikasniji su bili Džeremaja Firs sa 24 poena, Trej Marfi sa 18 i Majka Pivi sa 16 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

