"NIKOLA, IZVINI, JA SAM IZ MAĐARSKE, MORAM DA TE PITAM..." Jokić ostao u šoku na konferenciji za medije! Dobio pitanje kom se nije nadao, pa izustio OVO!
Košarkaši Denver Nagetsa nisu uspeli da upišu novu pobedu u NBA ligi, te su u noći između ponedeljka i utorka poraženi od Čikago Bulsa rezultatom 130:127.
Nagetsima nije pomogla ni nova brutalna partija Nikole Jokića koji je meč završio sa 36 poena, 18 skokova i 13 asistencija, ali je na kraju promašio šut odluke.
Po završetku meča, Jokić je na konferenciji za medije govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedan mađarski novinar uspeo je da ga šokira pitanjem. Evo kako je izgledala njihova konverzacija:
Novinar: "Nikola, video sam da si se ispričao sa Vučevićem. Izvini, znam da je rano za ovo pitanje, ali ja sam iz Mađarske i ovo mi je jedina prilika nešto da te pitam - da li će to drugarstvo uspeti da učini Ol-star utakmicu zanimljivom?"
Jokić: "Uf..."
Novinar: "Mislim na to što će Evropljani zajedno igrati."
Jokić: "Videćemo. Teško je reći nešto šta će se dogoditi za tri-četiri meseca... Videćemo. Možda i neće uspeti. Ko zna."
Podsetimo, NBA Ol-star meč promeniće format ove sezone.
Učestvovaće tri ekipe, dve sastavljene od američkih igrača i jedna od internacionalaca.
Tako će u istom timu biti Nikola Jokić, Viktor Vembanjama, Luka Dončić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo.
Odigraće svako sa svakim, a mečevi će trajati po 12 minuta i u finalu će se sastati dve prvoplasirane ekipe.
Novi format trebalo bi da zainteresuje sve za ovu manifestaciju, ali opet sve zavisi od igrača i njihove želje da se zaista nadmeću.
Ol-star vikend 2026. godine održaće se u Los Anđelesu 15. februara, u novoj dvorani Klipersa, "Intuit Dome-u".
BONUS VIDEO: