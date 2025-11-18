Osmi trijumf Toronta u poslednjih devet utakmica.
nba
DARKOV TORONTO JE HIT SEZONE! Ovo niko nije očekivao: Reptorsi nižu pobede kao na traci!
U sjajnoj formi nalazi se ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića.
Tim koji predvodi srpski košarkaški stručnjak savladao je prethodne noći Šarlot Hornetse rezultatom110:108 i tako ostvario osmi trijumf u poslednjih devet utakmica.
Pred start nove sezone nisu im davali velike šanse, međutim, fantastičnim partijama jasno su stavili do znanja da će biti ozbiljan kandidat za plasman u plej-of. Trenutno imaju skor 9-5 i zauzimaju sjajnu treću poziciju u Istočnoj konferenciji.
Pogledajte najzanimljivije momete sa meča Toronto - Šarlot:
Kurir sport
