U sjajnoj formi nalazi se ekipa srpskog trenera Darka Rajakovića.

Tim koji predvodi srpski košarkaški stručnjak savladao je prethodne noći Šarlot Hornetse rezultatom110:108 i tako ostvario osmi trijumf u poslednjih devet utakmica.

Pred start nove sezone nisu im davali velike šanse, međutim, fantastičnim partijama jasno su stavili do znanja da će biti ozbiljan kandidat za plasman u plej-of. Trenutno imaju skor 9-5 i zauzimaju sjajnu treću poziciju u Istočnoj konferenciji.

Pogledajte najzanimljivije momete sa meča Toronto - Šarlot:

