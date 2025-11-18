Slušaj vest

Izašao je iz igre u prvom poluvremenu i više se nije vraćao na teren - ispostavilo se da je doživeo povredu prepone.

Krenuo je Janis u svom stilu na prodor, sačekao ga je Džeret Alen i faulirao. Nezgodno je doskočio i odmah osetio da nešto nije u redu. Ustao je sa parketa, otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Držali su se Baksi i bez Janisa, ali nisu uspeli da zabeleže pobedu. Posle neizvesne završnice poraženi su rezultatom - 118:116.

Najefikasniji akter meča bio je Donovan Mičel sa 37 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Kurir sport