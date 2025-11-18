Slušaj vest

Izašao je iz igre u prvom poluvremenu i više se nije vraćao na teren - ispostavilo se da je doživeo povredu prepone.

Krenuo je Janis u svom stilu na prodor, sačekao ga je Džeret Alen i faulirao. Nezgodno je doskočio i odmah osetio da nešto nije u redu. Ustao je sa parketa, otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Držali su se Baksi i bez Janisa, ali nisu uspeli da zabeleže pobedu. Posle neizvesne završnice poraženi su rezultatom - 118:116.

Najefikasniji akter meča bio je Donovan Mičel sa 37 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNOVI TRIJUMF SJAJNIH PISTONSA: Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Detroit - Indijana!
Detroit - Indijana
KošarkaDARKOV TORONTO JE HIT SEZONE! Ovo niko nije očekivao: Reptorsi nižu pobede kao na traci!
Darko Rajaković
Košarka"NIKOLA, IZVINI, JA SAM IZ MAĐARSKE, MORAM DA TE PITAM..." Jokić ostao u šoku na konferenciji za medije! Dobio pitanje kom se nije nadao, pa izustio OVO!
Nikola Jokić.jpg
KošarkaNEMILOSRDNI TANDERI SVE REDOM GAZE! Pao je i rekord franšize: Šej i ekipa nesrećnim Pelikansima spakovali 49 poena za četvrtinu!
profimedia-1048221222.jpg

Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports