Najbolji igrač Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, povredio se na meču protiv Klivlenda.
MILVOKI U OZBILJNOM PROBLEMU - POVREDIO SE ADETOKUMBO! Nezgodno doskočio i odmah otišao u svlačionicu!
Izašao je iz igre u prvom poluvremenu i više se nije vraćao na teren - ispostavilo se da je doživeo povredu prepone.
Krenuo je Janis u svom stilu na prodor, sačekao ga je Džeret Alen i faulirao. Nezgodno je doskočio i odmah osetio da nešto nije u redu. Ustao je sa parketa, otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.
Držali su se Baksi i bez Janisa, ali nisu uspeli da zabeleže pobedu. Posle neizvesne završnice poraženi su rezultatom - 118:116.
Najefikasniji akter meča bio je Donovan Mičel sa 37 poena, pet skokova i sedam asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:
