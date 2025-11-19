Derik Džon Džons pauziraće minimum šest nedelja.
NOVI UDARAC ZA KLIPERSE! Bogdanov saigrač doživeo povredu kolena, čeka ga duža pauza!
Gomilaju se povrede u taboru Klipersa.
Tim iz LA neko vreme neće moći da računa na Derika Džonsa Džuniora koji je zadobio istegnuće medijalnog kolateralnog ligamenta na desnom kolenu (MLC).
Košarkaš koji je sjajno otvorio sezonu pauziraće minimum šest nedelja.
Podsetimo, Klipersi od starta sezone imaju ozbiljnih problema sa povredama. Kavaj Lenard propustio je osam uzastopnih mečeva zbog povrede zgloba, dok je Bredli Bil nedavno polomio kuk, pa je sezona za njega završena.
Nakon još jedne povrede, trener Tajron Lu biće prinuđen da pruži ozbiljniju šansu igračima sa klupe, tako da treba očekivati da će Bogdan Bogdanović u narednom periodu imati daleko veću minutažu.
