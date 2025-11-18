"Moraš da ostaneš na zemlji i budeš svestan tog neuspeha. Ti se ne dodiruješ našeg neuspeha. Tu su počeli da pišu: "Debakl… On mora da kaže da je kriv." Kome ja to moram da kažem da sam ja krivac? Kome? Ko ste vi? Ko ste vi da ja kažem da sam ja krivac? Čuj ja sam krivac. Naravno da nisam krivac. Svi snosimo odgovornost za neuspeh. Uvek! Ali ne dozvoljavamo da nas šamara levo i desno i da pravi svoje rituale", zagrmeo je Pešić.