Doskorašnji selektor naše košarkaške reprezentacije, iskusni stručnjak Svetislav Pešić, u popularnom košarkaškom podkastu "X&O's Chat" osvrnuo se na brojne kritike sa kojima se suočio nakon šokantne eliminacije u osmini finala Eurobasketa.

Ispraćeni su Orlovi sa velikim očeivanjima u Rigu, a vratili su se pognutih glava. Takmičenje su završili u osmini finala, pošto su doživeli šokantan poraz od selekcije Finske.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon debakla na najvećem udaru našao se selektor našeg tima Svetislav Pešić, koji je u košarkaškoj javnosti označen kao najveći krivac za neuspeh u Rigi.

U razgovoru sa Edinom Avdićem Pešić je istakao da odgovornost za neuspeh snose svi.

"Moraš da ostaneš na zemlji i budeš svestan tog neuspeha. Ti se ne dodiruješ našeg neuspeha. Tu su počeli da pišu: "Debakl… On mora da kaže da je kriv." Kome ja to moram da kažem da sam ja krivac? Kome? Ko ste vi? Ko ste vi da ja kažem da sam ja krivac? Čuj ja sam krivac. Naravno da nisam krivac. Svi snosimo odgovornost za neuspeh. Uvek! Ali ne dozvoljavamo da nas šamara levo i desno i da pravi svoje rituale", zagrmeo je Pešić.

Svetislav Pešić i Nikola Jokić
Svetislav Pešić na meču Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
alimpije pesic.jpg
Svetislav Pešić

Svetislav Pešić napustio hotel Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić