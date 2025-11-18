Slušaj vest

Kodi Miler-Mekintajer pogodio je trojku za produžetak, sudije su je prvo priznale, da bi posle gledanja snimka preinačile odluku u dvojku, te je Cedevita Olimpija pobedila.

Sada se o svemu oglasila i ABA liga, te će posle saopštenja čelnika takmičenja tek nastati haos.

Saopštenje ABA lige prenosimo u celosti:

- Pri kraju utakmice igrač sa brojem 0 Miler-Mekintajer iz Crvene zvezde je imao pokušaj za tri poena. Lopta je prošla kroz obruč u trenutku kada je na satu pokazivalo 0,7 sekudni do kraja. Nakon pregledanja snimka, sudije su utvrdile da postoji očigledan dokaz da je igrač pogodio za dva i da je ostao sekund do kraja. Sudije su ispravno primenile protokol i donele ispravnu odluku - stoji u saopštenju ABA lige.

Šta je rekao Željko Drčelić?

- KK Crvena zvezda uputio je odmah nakon utakmice u Ljubljani žalbu zbog svih dešavanja na utakmici 8.kola ABA lige između Cedevita Olimpije i Crvene zvezde.

Žalba se odnosi, na krajnji rezultat utakmice, preimenovanje poslednje odluke sudijske trojke koju je predvodio sudija Hordov, kojom je prema našem mišljenju poništen regularan i prvobitno priznat pogodak za tri poena našeg igrača Milera Mekintajera (čime su sudije direktno uticale na konačan ishod meča) kao i na celokupan sudijski kriterijum koji je bio izuzetno neujednačen i tokom čitavog meča na štetu KK Crvena zvezda.

Povodom svih dešavanja oglasio se i predsednik kluba Željko Drčelić i još jednom potvrdio da KK Crvena zvezda zahteva brzu i odlučnu reakciju vodećih ljudi ABA lige:

„KK Crvena zvezda već godinama ističe da kao jedan od vlasnika ABA lige ima veliki interes da ta liga prosperira, posebno u vremenima kada je situacija u evropskoj košarci blago rečeno - neizvesna. U takvom ambijentu, liga koja iz godine u godinu dopušta da se događaju stvari poput onih u Ljubljani – nema nikakvu šansu!

Kao predsednik KK Crvena zvezda dužan sam da se oglasim, jer nemam pravo da ćutim na sramno i slobodno mogu reći, kriminalno ponašanje sudija u ponedeljak uveče u Ljubljani. Tema mog oglašavanja nije poraz Crvene zvezde, jer su i oni deo sporta – samo ne ovako, i na ovaj način.

Konstantno ponavljanje grešaka, slučajno (više ne verujem) na račun KK Crvena zvezda otvara prostor za brojne spekulacije, počev od prve – da mnogima smetaju uspesi Crvene zvezde.

*"I to mogu da razumem, ali nepoštovanje prema klubu koji je stub ove lige u svakom smislu ne mogu i neću dopustiti! Posebno od onih koji žive od te lige, i to vrlo udobno: pojedinih sudija koji misle da su veći od igrača i utakmica koje sude, onih koji ih uporno delegiraju da nam nanose štetu, i onih koji ovu ligu vode. Pošto to uporno zaboravljaju, red je da ih podsetim. Uz vrlo izdašne plate, ide ipak i neka obaveza i odgovornost! Počev od gospode Vojinovića i Dožaija koji treba da se zapitaju da li su kadri da vode ovo takmičenje? Ili mi na Skupštini treba da pokrećemo to pitanje, a onda i ono sledeće koje je vrlo logično – kome smetaju srpski klubovi u ovoj ABA ligi?

"Događaji u Ljubljani nisu bili neznanje, već čista namera. U narodu postoji i druga reč za to. Ono što me iskreno brine, je što je bez oklevanja i stida obavljena uz prisustvo milionskog auditorijuma i brojnih kamera? Zato od Vas očekujemo da hitno reagujete, kaznite krivce za sve očigledne propuste i greške na utakmici u Ljubljani, pokažete odgovornost i na vreme sankcionišete ovakve stvari. Tek smo u novembru, šta nas onda očekuje u završnici ABA lige?" - stoji u saopštenju koje je potpisao Željko Drčelić.

Posle saopštenja ABA lige verujemo da će tek nastati haos jer čelnici takmičenja nemaju dilemu da je ovo bio pokušaj za dva poena.